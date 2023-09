Taça Nosso Esporte Cachoeiro de Futsal abre inscrições nesta quinta-feira (28)

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) abre, nesta quinta-feira (28), as inscrições para a edição 2024 da Taça Nosso Esporte Cachoeiro de Futsal, competição destinada a adultos e crianças, nas categorias masculino e feminino.

Para realizar a inscrição, um representante da equipe deverá comparecer à sede da Semesp, localizada no Centro de Manutenção Urbana (CMU), rua Agildo Romero, s/n, bairro São Geraldo, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas. A competição terá início no próximo dia 23 de outubro.

Podem participar da competição, atletas amadores, na categoria adulto, acima de 18 anos, moradores dos bairros e Distritos de Cachoeiro, nos naipes masculino e feminino. Na categoria infantil, podem ser inscritas crianças com idade até 11 anos.

As inscrições permanecerão abertas até o dia 6 de outubro, ou quando completar o número máximo de inscritos, que é de 16 equipes.

Os times inscritos terão que representar um bairro ou distrito do município, em partidas que serão disputadas no Ginásio Theodorico de Assis Ferraço (Aeroporto), na categoria adulta. Já a competição das crianças será no Ginásio Hermo Gomes, bairro Aquidaban.