Talento da música gospel, Jota Júnior lança novo clipe: “Fale com Deus”

O cantor e compositor gospel Jota Júnior lança o clipe de sua nova música de trabalho: “Fale com Deus”, que já pode ser visto nas principais plataformas digitais.

Jota Júnior é um cantor e compositor que dedicou mais de 30 anos de sua carreira à música gospel, acreditando que é possível tocar a alma das pessoas por meio de suas canções. Sua jornada musical começou ainda muito jovem em Santa Maria de Jetibá, onde sonhava alto e se inspirava em sua família, que tinha uma forte conexão com a música.

A influência de sua família em projetos musicais moldou seu gosto e sua habilidade de criar músicas que expressavam o que estava em seu coração. Durante sua carreira, ele compôs músicas marcantes, como: “Pronto Socorro”, “Deus é Tudo”, “Jesus Te Ama” e o louvor “Barco da Vida”. Suas canções buscam inspirar a reflexão sobre a vida, transmitindo a mensagem de Deus.

Jota Júnior vê sua música como uma missão para aproximar as pessoas de um Deus poderoso, e ele acredita que essa é uma aliança verdadeira com o Divino. Sua participação em programas de rádio e televisão destaca sempre que Deus é o protagonista de sua história.

Atualmente, Jota Júnior está trabalhando em sua nova canção chamada “Fale com Deus”, que tem o propósito de acalentar almas, confortar corações e tirar o sentimento de solidão e desânimo, reforçando a ideia de que, com Deus, nunca estamos sozinhos. Jota Junior continua a levar sua mensagem e sua música para todos os cantos do país, cumprindo sua missão de tocar a alma das pessoas por meio da música gospel.

Assista o clipe na íntegra:

Ficha Técnica:

Artista: Jota Júnior

Uma produção de Jonis Delai Produções

Produção e Finalização Audiovisual – Gabriel Miranda (Miranda Films)

Arranjo: Luciano Albuquerque

Composição: Jota Júnior