Transporte coletivo de Cachoeiro ganha ônibus mais modernos e sustentáveis

Os usuários do transporte coletivo de Cachoeiro de Itapemirim contarão, em breve, com ônibus mais modernos para o deslocamento urbano no município. Seis novos veículos foram adquiridos pela concessionária que opera o serviço, e serão apresentados ao público durante a 38ª Feira da Bondade, que acontece entre sexta-feira (15) e domingo (17) no Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, bairro Aeroporto.

Mais confortáveis, os ônibus que serão incorporados à frota que atende a população têm capacidade para 81 passageiros e são equipados com ar-condicionado, entrada USB para carregamento de celulares em todas as poltronas e acessibilidade para cadeirantes.

Além disso, os veículos possuem motores com menor emissão de poluentes e contam com tecnologia de ponta, como equipamentos de leitura por biometria facial, câmeras de segurança e sistema anti-fraude, garantindo maior controle das gratuidades e proporcionando mais segurança aos usuários e funcionários.

Com previsão de começarem a circular já na próxima segunda-feira (18), os ônibus atenderão linhas dos bairros BNH, IBC, Santa Cecília, São Luiz Gonzaga e Gilson Carone (Otilio Roncetti).

Após a incorporação dos novos veículos, o transporte coletivo de Cachoeiro de Itapemirim contará com 20% da frota equipada com sistema de refrigeração.

De acordo com a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa), não haverá diferenciação no valor das tarifas comparadas aos ônibus que já circulam na cidade.

“A renovação da frota de veículos para o transporte público da população é uma exigência contratual do município para com a concessionária de serviços, e estamos atuando, constantemente, para melhorar cada vez mais esse serviço público para os cachoeirenses. Sabemos que o clima no município é quente, portanto, priorizamos ar-condicionado nos novos veículos. Além disso, poder recarregar seu aparelho eletrônico durante o trajeto também contribui para que a viagem seja tranquila e agradável”, destaca Vanderley de Souza, diretor-presidente da Agersa.

“Com a chegada dos novos ônibus, Cachoeiro dá um passo significativo em direção a um sistema de transporte coletivo mais moderno, eficiente e sustentável, que atenda às necessidades dos nossos munícipes no cotidiano, com mais qualidade de vida em suas rotinas de estudos, trabalho e lazer”, destaca o prefeito Victor Coelho.