Troca de titularidade das contas de água pode ser feita pela agência virtual

Para simplificar o atendimento e oferecer comodidade ao cliente, a BRK, concessionária responsável pelas operações de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim, conta com a Minha BRK, agência virtual que permite o acesso a um total de 15 serviços de forma on-line, sem a necessidade de sair de casa. A troca de titularidade da fatura é uma delas.

Pela minhabrk.com.br, o serviço pode ser solicitado de forma prática, rápida e segura. Basta informar a cidade, clicar em “Serviços” e depois em “Troca de titularidade”. A solicitação pode ser feita por qualquer pessoa que se apresente como responsável pelo consumo do imóvel, sendo necessário apresentar os documentos pessoais e informar o endereço do imóvel ou o CDC (Código do Cliente).

Os documentos pessoais exigidos são: RG com CPF / CNH para pessoa física e Cartão de CNPJ e Contrato Social para pessoa jurídica. O cliente deve também aceitar o Termo para Solicitação de Troca de Titularidade e apresentar um comprovante de endereço do imóvel em seu nome emitido por outra prestadora de serviços (empresa de energia elétrica, gás, internet, telefone etc.).

Apesar de ainda constar na página a entrega do contrato de compra e venda ou do contrato de locação do imóvel, o envio do documento não é mais necessário. Uma vez entregue a documentação será feita a análise do imóvel e dos documentos do solicitante e, não havendo impedimentos, a troca de titularidade poderá ser realizada.

O supervisor comercial da BRK em Cachoeiro, Bento Scaramussa, explica que a alteração só será feita se o imóvel não tiver débito pendente. No caso de contas atrasadas primeiro será necessário fazer a regularização. Além disso, para acessar a agência virtual Minha BRK, o cliente deve estar com o seu cadastro atualizado.

“A troca de titularidade é um dos serviços mais procurados na Loja de Atendimento. Por isso, é importante que os clientes saibam que podem solicitar o serviço com a máxima comodidade. Com um clique, é possível solucionar outras questões do dia a dia, como a emissão da segunda via da fatura e, até mesmo, conseguir acompanhar gráficos de variação do consumo”, ressalta Bento.

Além da Minha BRK, a concessionária disponibiliza o atendimento pelo telefone 0800 771 0001, que funciona 24 horas, todos os dias da semana, e via WhatsApp pelo número (11) 99988-0001, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados das 8h às 14h. Em horário comercial, a BRK também conta com a página no Facebook para atendimentos.

