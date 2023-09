Vai bombar: Felipe Amorim é confirmado no I Love Music Castelo

O I Love Music Castelo acaba de anunciar sua atração mais recente e promete elevar ainda mais a temperatura do festival. O artista em destaque é ninguém menos que o cantor Felipe Amorim, cujos sucessos dominaram as paradas musicais do Brasil.

Agora, com o line up fechado e o sucesso de vendas, o festival promete agitar a região. Fique ligado nas redes sociais do I Love Music Festival para as últimas atualizações e informações.

Festival I Love Music Castelo

Data: 27 e 28 de Outubro de 2023

Local: Castelão, Castelo, Sul do Estado

Atrações Confirmadas:

Sexta: Mari Fernandes, Guilherme & Benuto, Parangolé, Kevin o Chris e Léo Chaves

Sábado: Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Eduardo Camilette, Beat Samba, Márcio Pedrazi e Felipe Amorim

Ingressos: Disponíveis no site oficial do festival e pontos de venda autorizados.

Site: https://lebillet.com.br/group/i-love-music

Castelo: Oakes Stores

Cachoeiro: Pimenta Prata e Oakes Stores

Alegre: Academia Alegre Sport

Venda Nova: Tanea Modas