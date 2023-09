Vai chover? Confira a previsão do tempo para para este sábado (2) no Sul do ES

De acordo com o Incaper, este sábado (2) deve ser de tempo firme na maior parte do Espírito Santo. Apesar de a previsão indicar chuva rápida pela manhã, entre a Grande Vitória e o litoral norte do Estado, a tendência é de céu aberto nos demais horários.

Não há expectativa de chuva nas demais áreas. O vento sopra com moderada intensidade pelo trecho litorâneo.

No Sul, a previsão também é de poucas nuvens, sem de chuva, com vento moderado no litoral.

A temperatura varia de mínima de 20 °C e máxima de 32 °C, nas áreas menos elevadas, e mínima de 18 °C e máxima de 28 °C, nas áreas mais altas.