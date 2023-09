Venda Nova: curso gratuito incentiva inserção no mercado de trabalho

O Serviço de Aprendizagem Rural (Senar) está com inscrições abertas para o curso de Produção de Massas, em Venda Nova do Imigrante.

A capacitação é gratuita e será realizada em parceria com a Prefeitura de Venda Nova. Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de setembro pelo telefone (28) 99963-2649.

Para participar da capacitação é necessário ter 18 anos ou mais.

Curso gratuito Produção de Massas

Data: 26 a 28 de setembro

Local: São João de Viçosa

Idade mínima: 18 anos.

