Leilão de carros, tratores e maquinários agrícolas em Dores do Rio Preto

A prefeitura de Dores do Rio Preto vais fazer um leilão de veículos e maquinários agrícolas, no próximo dia 21 de setembro.

O leilão de bens móveis considerados inservíveis, realizado polo Departamento Municipal de Administração e Comissão Permanente de Licitação do município, será feito de forma on-line e inclui carros, moto, tratores, retroescavadeiras, maquinários agrícolas, entre outros.

Os interessados em participar dos lances poderão avaliar os 30 lotes presencialmente, entre os dias 18 e 20 de setembro, por meio de agendamento.

O Leilão será realizado no site da Vix Leilões.

Serão leiloados um total de 11 carros, com valores mínimos entre R$ 4 mil e R$ 15.900, além de retroescavadeiras que chegam a até R$ 70 mil e motoniveladoras com valores que podem alcançar R$ 205 mil.

Os valores se baseiam na avaliação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e o conjunto a ser leiloado está estimado em quase R$ 800 mil.

O prefeito da cidade¸ Cleudenir José de Carvalho Neto, Ninho (Cidadania), explica que os recursos obtidos por meio do leilão serão utilizados para renovar a frota municipal, como prevê a Lei.

“Embora os veículos estejam em bom estado, e muitos ainda em funcionamento, existe essa demanda de renovarmos a frota. Com isso, a gente reduz muito no gasto com manutenção, que vai aumentando progressivamente, além de oferecer um serviço melhor para a população”, esclareceu.

Confira o edital aqui.

Veja os itens que serão leiloados clicando aqui.

Leilão de bens inservíveis Dores do Rio Preto