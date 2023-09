VÍDEO | “A Feira da Bondade é de todos os cachoeirenses”, diz secretária

Com o tema “O bem não pode esperar”, a 38ª edição da Feira da Bondade será realizada entre os dias 15 a 17 de setembro, no Centro de Eventos do Parque de Exposições, em Cachoeiro de Itapemirim. A programação oficial foi divulgada na última quarta-feira (6), com atrações diversificadas para toda a família.

Durante sua participação no AQUIPod, o podcast do AQUINOTICIAS.COM, a secretária de Desenvolvimento Social de Cachoeiro (Semdes), Márcia Bezerra, reforçou a importância do evento para as 33 organizações sociais participantes da Feira da Bondade 2023.

Além disso, a secretária também fez um apelo aos cachoeirenses e explicou sobre a valorização dos artistas regionais durante os três dias de evento.

Confira a entrevista completa!