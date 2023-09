VÍDEO | Doação de órgãos: Setembro Verde chama atenção para a conscientização

Nesta sexta-feira (1º) tem início a campanha Setembro Verde em todo o Brasil, com o objetivo de conscientizar sobre a importância da doação de órgãos.

Atualmente, mais de 60 mil pessoas, em todo o Brasil, aguardando na fila por um novo órgão e o AQUIPOD, o podecast do AQUINOTICIAS.COM, conversou com o enfermeiro Gustavo Calegario, responsável pela Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para transplantes (CIHDOTT) do Hospital Evangélico de Cachoeiro, para entender todas os pontos de dúvidas acerca desse assunto.

Veja como foi o bate-papo aqui 👇