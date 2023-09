VÍDEO | Gás provoca incêndio em oficina mecânica em Atílio Vivácqua

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada na tarde desta terça-feira (5), por volta das 14h40, para atender uma ocorrência de um incêndio em uma oficina mecânica em Atílio Vivácqua.

De acordo com informações dos bombeiros, ao chegarem no local, caminhões pipa já tinham controlado o fogo. Eles informaram que o gás acetileno usado para solda vazou da botija, o que acabou provocando o incêndio. Nenhum prejuízo foi causado e, felizmente, ninguém se feriu.

