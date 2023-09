Vídeo | Homens ficam baleados após troca de tiros em Guaçuí

Na manhã deste domingo (17), uma troca de tiros envolvendo dois homens, assustou moradores da Rua da Palha, em Guaçuí.

Segundo a Polícia Militar (PM), o fato teria acontecido por volta das 10h, em uma rua movimentada da região, onde um homem estaria disparando com arma de fogo.

A PM informou ainda, que dois homens teriam dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento de Guaçuí, vítimas de disparo por arma de fogo.

A Polícia Militar disse que a motivação do crime ainda é desconhecida e o registro da ocorrência ainda está em andamento.

