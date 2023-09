VÍDEO: Motociclista vai parar embaixo de caminhão após acidente em Jerônimo Monteiro

Um acidente envolvendo uma moto e um caminhão chamou a atenção dos moradores de Jerônimo Monteiro na manhã da última segunda-feira (04). Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o exato momento da colisão entre os veículos (Confira o vídeo no final da matéria).

O motorista de um caminhão tenta fazer uma conversão à esquerda e acaba atingindo um motociclista que seguia no sentido contrário. Com o impacto da batida, o motociclista vai parar embaixo do caminhão. As imagens são fortes!

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para atender uma ocorrência de trânsito no na manhã dessa segunda, no Centro de Jerônimo Monteiro. O motorista do caminhão não se feriu, já o motociclista ficou ferido e foi socorrido pelo Samu.

O estado de saúde da vítima não foi divulgado.