VÍDEO | Procon de Cachoeiro promove o 10º Mutirão de Negociação de Dívidas

É chegada a hora de resgatar a saúde financeira de alguns consumidores que acabaram se enrolando com as contas. O 10º Mutirão de Negociação de Dívidas, promovido pelo Procon de Cachoeiro, acontece entre os dias 27 e 29 de setembro, de 9h às 16h, no Parque de Exposições “Carlos Caiado Barbosa”, em Cachoeiro.

Serão 12 empresas participando desta edição: Claro, Oi, Vivo, Banestes, Itaú, Crefisa, Dacasa, Bradesco, BRK, EDP, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Ao todo, serão distribuidas 500 senhas por dia.

De acordo com o Coordenador Executivo do órgão, Luis Guimarães, o Luisinho Tereré, as pessoas precisam comparecer ao local do mutirão munidos de toda documentação necessária para comprovar a dívida e seus documentos pessoais. “É importante ressaltar que nos três dias do Mutirão, haverá negociação apenas com as empresas participantes”, frisa.

As empresas oferecem condições especiais de negociação para que o consumidor possa ser reinserido ao mercado de consumo. Acompanhe no vídeo 👇 mais informações sobre o evento