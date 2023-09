VÍDEO | Veículo pega fogo na Linha Vermelha em Cachoeiro

Um veículo pegou fogo na noite da última terça-feira (19), na Linha Vermelha, na altura do bairro Km 90, em Cachoeiro de Itapemirim. Ninguém ficou ferido.

Imagens de um vídeo que circula pelas redes sociais mostram as chamas atingindo a parte da frente do Fiat Uno, de cor verde. Em instantes as chamas tomam todo o veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. Uma das vias da Linha Vermelha precisou se interditado. O veículo segue no local na manhã desta quarta-feira (20), aguardando a retirada.

Veja o vídeo!