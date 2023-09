Viih Tube e Eliezer se fantasiam de ‘As Meninas Superpoderosas para mesversário da filha

Viih Tube e Eliezer se fantasiaram de As Meninas Superpoderosas para a comemorar o mesversário da pequena Lua. A filha do casal completou cinco meses de vida neste sábado (9).

Nas redes sociais, os ex-BBBs compartilharam vídeos da celebração. Nas imagens, Viih aparece vestida da personagem Lindinha, Lua se fantasiou de docinho e o pai entrou na brincadeira.

Eliezer se fantasiou de Florzinha para o mesversário da filha. “As meninas superpoderosas! Nossa docinho foi raptada pelos nossos vilões, mas conseguimos salvar e fazer nossa festa de 5 meses”, escreveram os pais da criança nas redes sociais.

“Esse mês a família toda participou com direito ao médico Utonio, Macaco louco, Ele, Princesa MaisGrana e Fuzzy”, publicou a família, fazendo referência aos demais personagens do desenho animado.

Viih Tube e Eliezer tem chamado atenção nas redes sociais com os temas das festas de mesversário de Lua. Além de As Meninas Superpoderosas, a bebê já teve festa dos Monstros S.A, Teletubbies, Barbie e mais.

Estadao Conteudo

