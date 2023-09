I Love Music confirma show do Wesley Safadão em Castelo

Após a equipe do cantor Wesley Safadão anunciar, neste domingo (3), que o artista irá se afastar dos palcos por um período, a organização do I Love Music em Castelo, junto a produção do cantor, tranquilizaram os fãs capixabas quanto a sua apresentação.

“Nós, organizadores do I Love Music Festival, estamos abraçados com nosso grande parceiro Wesley Safadão, emanando vibrações positivas e muitas orações, para que ele se reestabeleça, e retorne esbanjando aquela saúde que acostumamos a ver nos palcos. Estamos com você! Em breve traremos mais notícias sobre a saúde desse nosso grande parceiro, que vem sofrendo nos últimos dias com uma forte crise de ansiedade”, confirma um dos organizadores.

Para informar aquilo que parece menos importante neste momento, o show de 28 de outubro, no Castelão, está confirmado.