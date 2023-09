William Bonner e Renata Vaconcellos se emocionam com vídeo de Faustão

Os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos se emocionaram com um vídeo de agradecimento de Fausto Silva à família de seu doador de coração. O registro foi transmitido ao final do Jornal Nacional nesta quinta-feira (31).

Os apresentadores apareceram visivelmente emocionados durante o encerramento do programa e após a fala. “Saúde para o Faustão”, desejou Renata. “Saúde”, completou Bonner.

Fausto Silva gravou o vídeo na quinta para dizer ser “eternamente grato” à família de Fábio, homem que foi seu doador. “A única coisa que eu prometo é honrar a memória do seu filho, fazendo só coisas boas para você ter cada vez mais orgulho”, declarou Faustão, se dirigindo ao pai de Fábio, José Pereira da Silva.

Segundo ele, o doador tinha 35 anos e morreu vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ele era atleta, surfista e jogador de futebol.

Fausto Silva ainda contou que está “completamente recuperado” e já consegue andar. Ele passou pela cirurgia de transplante no último domingo (27). O apresentador segue na UTI para o acompanhamento da adaptação do órgão e controle da rejeição.

Estadao Conteudo

