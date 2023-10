Ação na Casa Rosa ofertará agendamentos para mamografias nesta terça (10)

Na manhã desta terça-feira (10), a Unidade de Saúde da Mulher “Doutora Glaura Moreira Santos” (Casa Rosa), situada na subida da rua Costa Pereira, Centro, realizará uma ação especial em alusão à campanha do Outubro Rosa.

A partir das 8h, serão disponibilizadas 50 vagas para agendamentos de exames de mamografia, procedimento de imagem capaz de detectar a existência de sinais precoces do câncer de mama.

Tema principal da campanha Outubro Rosa, o câncer de mama também será abordado durante a programação da ação, em salas de espera, com a participação de uma equipe multidisciplinar formada por profissionais das áreas de psicologia, enfermagem e assistência social.

Além disso, também serão disponibilizados aferição de pressão arterial e glicemia, e a realização de consultas previamente marcadas, nas especialidades de ginecologia e pediatria.

“Quando se trata de saúde, a prevenção é sempre o melhor caminho. Quanto mais cedo detectado, maiores são as chances da cura do câncer de mama. Por isso, é importante que as mulheres fiquem atentas aos sinais e busquem sempre realizar os exames preventivos, destaca Alex Wingler, secretário municipal de Saúde.

Programação Outubro Rosa

A Prefeitura de Cachoeiro está com uma programação especial voltada para os temas do Outubro Rosa. Durante todo o mês, a gestão municipal irá mobilizar sua rede de atenção primária com ações alusivas à campanha. Confira o cronograma de atividades no site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br/outubro-rosa-2023).