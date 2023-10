Acesso à Linha Vermelha pela rua Bernardo Horta com interdição a partir desta quarta (11)

No fim da tarde desta quarta-feira (11), o acesso da Linha Vermelha pela rua Bernardo Horta será temporariamente bloqueado. A medida é necessária para viabilizar uma nova etapa das obras de macrodrenagem nas imediações.

O bloqueio estava previsto para acontecer no início deste mês de outubro, mas teve de ser adiado devido a atrasos na chegada de equipamentos que irão operar no local.

Com isso, o fluxo de veículos será desviado para a rua Coronel Francisco Braga, paralela à Linha Vermelha, foi recentemente liberada após a realização de obras de macrodrenagem e requalificação urbanística.

Em relação ao transporte público, o ponto de ônibus localizado em frente ao Museu Ferroviário “Domingos Lage” será provisoriamente transferido para o final da rua Coronel Francisco Braga, em espaço que já abrigou uma parada de ônibus no passado. Uma estrutura está sendo montada no local para acomodar os passageiros.

“É uma intervenção necessária para dar continuidade às obras de macrodrenagem na área. Grandes projetos como esse inevitavelmente causam transtornos no tráfego. Portanto, pedimos a compreensão e a cautela dos motoristas ao passarem pela região”, ressalta Ruy Guedes, vice-prefeito de Cachoeiro e secretário municipal de Segurança e Trânsito.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.