Ações de combate ao câncer de mama movimentam CRAS de Itaoca

A Prefeitura de Cachoeiro está com uma programação especial, durante todo o mês de outubro, voltada para o combate ao câncer de mama. Nesta segunda-feira (16), um aulão de Dança Mix será realizado, a partir das 19h, no Posto de Saúde do Vila Rica.

Já no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Itaoca, a partir das 14h, acontecem as palestras “Alimentação e Prevenção ao Câncer de Mama” e “Outubro Rosa: Alerta ao cuidado e a Conscientização pelo SUS”.

A gestão municipal irá mobilizar sua rede de atenção primária com ações alusivas à campanha até o fim deste mês. Confira o cronograma de atividades através do site www.cachoeiro.es.gov.br/outubro-rosa-2023.