Agência da Caixa começa a funcionar em novo endereço em Cachoeiro

A partir desta segunda-feira (02) a agência 171 da Caixa Econômica Federal começa a funcionar em novo endereço em Cachoeiro de Itapemirim. A unidade bancária, que antes estava localizada na Praça Jerônimo Monteiro, Centro da cidade, abriu as portas no Edifício Stone Office Center, que fica na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Paraíso, ao lado do Shopping Sul.

A mudança foi informada aos usuários por meio de um comunicado afixado na entrada do banco no final do mês de agosto. Porém, o texto informava apenas a data e o novo endereço da agência, sem dar muitos detalhes.

A mudança estava prevista para o dia 25 de setembro, mas houve um atraso na conclusão da obra e a data precisou ser alterada para 02 de outubro.

Foto: Andrei Soares