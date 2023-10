Anchieta inova na redução de gastos, burocracia e ampliação de fornecedores

Anchieta se destaca como pioneira no Estado na quarteirização de serviços. Com objetivo de reduzir gastos e a burocracia, além de ampliar fornecedores locais e regionais para aquisição de materiais da construção civil, a Prefeitura de Anchieta contratou recentemente uma empresa especializada no assunto. Com isso, a municipalidade terá um mecanismo mais amplo e transparente das aquisições, permitindo eliminar, a princípio, dez contratos com mais de cinco mil itens.

Atuando na prestação de serviços de implantação, intermediação e administração de um sistema informatizado e integrado via web, on-line e real time, a nova empresa contratada irá possibilitar que a Prefeitura gerencie com mais eficiência os insumos de construção civil, incluindo aquisição de materiais de construção civil, elétrico, hidráulico, utensílios, EPI’s, artefatos de ferro e concreto e aquisição ou locação de ferramentas e equipamentos manuais. O sistema é totalmente informatizado e integrado, utilizando tecnologia para aquisição de materiais de construção em geral.

E o interessante é que as empresas do município e de qualquer região do país podem aderir a rede credenciada. A compra será efetuada com a empresa que oferecer menor valor e melhores condições.

Na prática, os produtos serão adquiridos parceladamente, conforme necessidade da administração com aplicação em diversos setores da municipalidade para realização de reparos, reformas e manutenções de edificações, como escolas, unidades de saúde, unidades administrativas, quadras, praças, entre outros. Ainda, permitirá aquisição de itens para dar manutenção a sistemas rurais de captação, tratamento e distribuição de água potável; redes de esgoto; reparos em vias pavimentadas; sistemas de drenagem pluvial; entre outras pequenas obras públicas de manutenção.

Conforme o secretário de Infraestrutura, Fabiano Mezadri, por meio de uma rede credenciada será possível a prefeitura viabilizar um controle mais eficiente dos gastos,e das operações efetuadas, garantido maior transparência, redução de despesas.

“Teremos com isso agilidade nos procedimentos, evolução dos controles, veracidade das informações e redução do tempo de compilação e análise de dados, obtenção de informações sobre a utilização de material, em tempo hábil para tomada de decisões corretivas, melhoria do gerenciamento através do controle, facilitando ao gestor do contrato controle e agilidade nas orçamentações (via sistema) junto às empresas da rede credenciada”, disse o secretário, enumerando os benefícios.

Ainda, segundo Mezadri, a quarteirização contratada se apresenta como inovação passível de conferir diversos benefícios ao contratante quando comparada com a terceirização, visto que a administração municipal passa a contar com sistema de gestão com todo o histórico das aquisições realizadas. “Teremos acesso a relatórios contendo informações consolidadas ou detalhadas sobre cada aquisição realizada, maior transparência em relação as aquisições, padronização das aquisições, aumento substancial da rede apta a prestar as aquisições, garantindo assim uma maior economia aos cofres públicos”, destacou.

Já o prefeito Fabrício Petri ressaltou sobre a gama de empresas locais que poderão aderir ao sistema e serem fornecedores da prefeitura. “A novidade irá impulsionar a economia local, dando oportunidade a todas as empresas do segmento”, disse.

Qualquer empresa do que tiver interesse em se credenciar no sistema de Gestão de Insumos para Construção Civil, pode se cadastrar pelo site: http://www.linkbeneficios.com.br/ ou pelo Tel.: 0800 940 2454 ou (15) 3546-1906 e pelo WhatsApp (19) 97164-3085.