Atendimento especializado de neuropediatria será pauta de audiência pública

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim, realizará uma audiência pública, com o objetivo de debater providências em relação ao atendimento especializado de neuropediatria na Regional Sul de Saúde. A reunião será no dia 6 de novembro, às 14 horas, no auditório da Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim.

A audiência pública é aberta à comunidade local, Conselho Estadual e Municipal de saúde, Superintendência Regional de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), vereadores, entidades representativas, Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes), APACHES, Espaço Criança Feliz, Projeto Mova-se e interessados em geral.

Os procedimentos realizados durante o encontro constam no Edital de Convocação de Audiência Pública, divulgado pelo MPES.

Veja o Edital de Convocação de Audiência Pública.

Serviço:

Audiência Pública

Data: 06/11

Horário: Às 14h

Local: auditório da Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim – Rua José de Lima Mothé, n°16, Independência, Cachoeiro de Itapemirim/ES