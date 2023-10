Athletico-PR derrota América-MG e continua na briga por uma vaga no G-4

O Athletico manteve a sua disposição de chegar entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro ao vencer por 3 a 2, de virada, o América-MG, nesta quarta-feira (25), na Ligga Arena, na cidade de Curitiba (PR), pela 29ª rodada. Com 48 pontos, o time paranaense continua na briga pelo G-4. Enquanto isso, o time mineiro segue na lanterna, com apenas 19 pontos sem vencer há oito jogos, com cinco derrotas e três empates.

Disposto a confirmar seu favoritismo, o Athletico iniciou o jogo melhor, impondo sua velocidade para chegar ao gol adversário. Aos sete minutos, pós tabela com Pablo, o meia Vitor Bueno chutou, já dentro da área, e o goleiro Jori espalmou.

Mas na sua primeira finalização, o América abriu o placar, aos 11. Após uma sobra da defesa, Mastriani domina na intermediária e bate com o peito do pé. A bola fez uma curva no ar e encobriu o goleiro Bento, que pareceu estar um pouco adiantado.

O time paranaense manteve a tranquilidade e sua pressão ofensiva. O empate saiu aos 27 minutos após Zapelli cobrar escanteio para Cuello que cruzou na pequena área, onde Erick apareceu para dominar a bola e chutar forte no alto. A virada aconteceu aos 44 minutos, quando Zapelli acionou Canobbio pelo lado esquerdo, de onde saiu o cruzamento rasteiro em direção á pequena área. Na segunda trave, Pablo apareceu apenas para dar de chapa de pé na bola e encher as redes.

Este foi o 100º gol do Athletico na temporada, um dos mais efetivos ataques do futebol nacional. A virada provocou instabilidade entre os americanos, que sofreram o terceiro gol aos 47. Outra jogada pela esquerda e com Canobbio, que entrou em diagonal e fez o passe para Vitor Bueno. O meia entrou na área e bateu colocado no alto de Jori, que ainda tocou levemente na bola.

Como o América precisa atacar no segundo tempo, o jogo ficou aberto. Aos 12 minutos, quase que Mastriani fez um golaço de bicicleta, impedida com uma grande defesa de Bento que tocou a bola para o lado. Dois minutos depois, Zapelli perdeu gol feito após rebote de Jori para o centro da área, mas o meia pegou por abaixo da bola e chutou bem acima do travessão.

O Athletico, aos poucos, se acomodou com o resultado, exagerou nos toques laterais e viu o visitante sempre tentando atacar. Como prêmio pelo esforço, diminuiu aos 32, num cabeçada de Martínez que aproveitou a furada no alto de Cacá, que não interceptou o cruzamento que veio do lado direito. Este gol só aumentou a disposição atleticana para redobrar a tenção na marcação e deixar o tempo passar para confirmar a sua 13ª vitória.

No fim de semana, pela 30ª rodada, o Athletico, de novo, atuará em casa, desta vez diante do São Paulo, domingo, às 16h. O América-MG entra em campo no sábado, a partir das 19h, diante do Grêmio, dentro da Arena Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 3 X 2 AMÉRICA-MG

ATHLETICO-PR – Bento; Cacá, Thiago Heleno (Kaíque Rocha) e Esquivel; Cuello, Fernandinho (Hugo Moura), Erick (Alex Santana), Vitor Bueno (Rômulo), Zapelli (Willian) e Canobbio; Pablo. Técnico: Wesley Carvalho

AMÉRICA-MG – Jori; Éder, Iago Maidana e Danilo Avelar (Mateus Henrique); Rodriguinho (Renato Kayzer), Juninho, Emmanuel Martínez, Benítez (Cazares) e Marlon (Nícolas); Felipe Azevedo (Alê) e Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

GOLS – Mastriani, aos 11, Erick 27, Pablo 44 e Vitor Bueno 47 minutos do primeiro tempo. Emanoel Martínez, aos 32 minutos do segundo.

CARTÃO AMARELO – Nicolas (América-MG).

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

RENDA – R$ 515.070,00.

PÚBLICO – 20.678 total.

LOCAL – Ligga Arena, Curitiba (PR).

Estadao Conteudo