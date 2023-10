Belezas e tradições culturais: o que fazer em dois dias em Presidente Kennedy?

Em meio a belezas naturais e cultura forte, o município de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo, encanta seus visitantes com belas praias, eventos tradicionais e memórias da história do Espírito Santo. Mas, o que fazer em dois dias em Presidente Kennedy?

As opções são as famosas praias de Marobá e das Neves, mas se engana quem pensa que o município só é famoso por seu balneário. Presidente Kennedy reúne milhares de pessoas anualmente para a tradicional Festa das Neves, na Igreja Nossa Senhora das Neves.

A história do município remonta ao ano 1581, quando, vindo do Rio de Janeiro, o padre José de Anchieta construiu uma igreja de madeira na Planície de Muribeca, às margens do rio Itabapoana. Até então, a região era habitada por índios Puris e Botocudos.

Anchieta instalou ainda residência, oficinas, enfermaria, horto, pomar, criadouro de peixe, casa de farinha e usina de açúcar. Mais de um século depois, outro jesuíta, padre André de Almeida, instituiu nas imediações da igreja a Fazenda Muribeca, legalizada em 1702.

Presidente Kennedy se emancipou de Itapemirim em 30 de dezembro de 1963, mas somente no ano seguinte, em 4 de abril de 1964, entrou em vigor a Lei Estadual de fundação da cidade, que conseguiu a sua autonomia administrativa.

A cidade se chamaria Batalha, mas com o assassinato do presidente norte-americano John F. Kennedy, fato que abalou o mundo, o deputado estadual Adalberto Simão Nader tomou a iniciativa de sugerir que se homenageasse o político que criou a Aliança para o Progresso, programa de ajuda aos países do 3º Mundo.

Presidente Kennedy está localizada no litoral Sul do Espírito Santo, e possui 13.696 habitantes, em um território de 583,932 km². A cidade tem o maior PIB per capita do país, por conta do repasse dos recursos dos royalties. No entanto, sua economia é majoritariamente ligada à agricultura, setor responsável por cerca de 70% da arrecadação do município.

Fotos: Tadeu Bianconi

História passa pela Comunidade Quilombola

A cultura e a tradição das comunidades rurais, formado por descendentes de africanos escravizados, em Presidente Kennedy, são mantidas vivas pelas comunidades quilombolas, localizadas em Cacimbinha e Boa Esperança, interior do município.

Foi em 2005 que as comunidades tiveram o território reconhecido e certificado, porém os relatos mostram que os quilombolas chegaram no município há muito tempo. Embora não haja registro documentado, as histórias de moradores mantêm viva a memória e a história.

Uma delas, indica que os quilombolas que vivem em Presidente Kennedy são remanescentes de negros que, na condição de escravos, lutaram e fugiram do estado do Rio de Janeiro, provavelmente dos engenhos de cana-de-açúcar da cidade de Campos de Goytacazes, na época da Fazenda Muribeca, lugar onde foi fundado o município.

O que fazer em dois dias em Presidente Kennedy?

Presidente Kennedy possui belas praias em sua orla de 16 km de extensão, sendo as mais conhecidas Praia das Neves, a 27,6 km, cerca de 29 minutos do Centro, e a Praia de Maroba, a 19,8 km cerca de 21 minutos do Centro. A Praia de Marobá recebe cerca de mil pessoas por final de semana durante a temporada de verão. Confira os principais atrativos:

Foto: Divulgação/Prefeitura de Presidente Kennedy

Igreja das Neves

A Igreja das Neves foi construída em meados do século XVII, quando havia a igreja de madeira. Por volta de 1694, com ajuda de índios catequizados e escravos, o novo templo foi erguido.

A imagem de Nossa Senhora das Neves veio de Portugal em 1750. Ela foi restaurada uma única vez, em 1995, depois passou por um processo preventivo de descupinização e, em 2017, foi inteiramente restaurada.

Praia das Neves

Foto: Divulgação/Prefeitura de Presidente Kennedy

Mar calmo e areias claras, o local é próprio para crianças. Possui quiosques de sapê, que dão um charme especial ao local. Em sua orla, são oito quilômetros de praia, até o momento inexploradas.

A praia é de mar aberto e está a 27,6 km, cerca de 29 minutos do Centro. Os quiosques com coberturas de palha espalhadas na areia garantem a sombra do sol de verão, com coco gelado e água fresca.

O trecho tem infraestrutura, com camping, quiosques e restaurantes. Ambiente ideal para o lazer em família.

Na divisa com o estado do Rio de Janeiro encontra-se uma grande área de mangue por extensão. São 300 hectares cercados de Mata Atlântica e restinga. Destaque para as capivaras, macacos, jacarés. Uma ótima opção de ecoturismo.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Presidente Kennedy

Praia de Marobá

A praia de Marobá é a mais popular do município e cheia de falésias. Em sua orla existem diversas castanheiras, que se torna o point dos esportes de verão.

A praia é de mar aberto conta com uma lagoa natural de água doce corrente em frente ao mar. Está a 19,8 km cerca de 21 minutos do Centro.

No verão, com coco gelado e água fresca, o local é propício para um descanso. O trecho tem infraestrutura, com quiosques, restaurantes. Ambiente ideal para o lazer em família e excursões de turistas.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Presidente Kennedy

Lagoa de Marobá

A lagoa natural de água doce em frente ao mar é um brinde para os banhistas. A lagoa encantadora é sucesso garantido entre as crianças, que preferem se banhar e brincar em suas águas.

A lagoa calma e de água fresca, provinda de córregos do interior do município, e percorre toda extensão da comunidade de Marobá. Além disso, a lagoa serve de limite entre os municípios de Presidente Kennedy e Marataízes.

Trilhas para cavalgadas

O cavalo faz parte da rotina da cidade, uma paixão local. No trajeto, tanto pelo interior como o litoral encontram-se belos cenários: rios, lagoas, praias, mangues e fazendas.

Morro da Serrinha

O local possibilita a pratica de trekking no local. São 40 minutos de caminhada para alcançar o cume, de onde é possível avistar o Oceano Atlântico, a Pedra do Itabira, o Frade e a Freira, o Monte Agha e até a Pedra Azul, em Domingos Martins.

Farinheiras

A tradição artesanal de fazer farinha caseira continua em algumas comunidades do município. Tudo começou com os índios e a ajuda do beato Anchieta, que construiu na região a primeira Casa de Farinha.

Mata de restinga

São 9 km entre as praias de Marobá e das Neves, com uma vegetação densa, que abriga cactos e árvores de até cinco metros de altura.

Fauna marinha

Inclui tartarugas que desovam nas praias locais, andorinhas do mar, golfinhos e até baleias jubartes, que passam pela região com destino a Abrolhos, na Bahia.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Presidente Kennedy

Como chegar?

Quem sai de Vitória, o acesso ao município é pela BR-101 Sul, no km 418, sentido Vitória x Campos. No trevo, entre na ES-162, siga 20 km até a cidade de Presidente Kennedy, ou pela Rodovia do Sol (ES-060) passando por Marataízes e novamente pegando a ES-162, são 15 km.

Quem sai de Cachoeiro de Itapemirim, o acesso também é pela BR-101 Sul, no sentido Vitória x Campos. No trevo, entre na ES-162, siga 20 km até a cidade de Presidente Kennedy.

Onde ficar?

Praia das Neves

Chalé Club do Brasil

Telefone: (28) 3535-1414

Avenida Beira Mar, s/n.

Pousada Praia das Neves

Telefones: (28) 99994-3842/(22) 99902-7605

Rua Cataguases, Quadra 16, lote 10

Pousada Crescer

Telefone: (28) 3535-5007

Rua Guaçuí, s/n, lote 6

Gruta Restaurante e Pousada

Telefone: (28) 3535-5001

Avenida Beira Mar, s/n

Maria Flor Pousada, Estalagem e Restaurante

Telefones: (28) 3535 5033/(28) 99828 0622

Rua Projetada, s/n

Praia Hotel

Rua Itaperuna, nº 20

Praia de Marobá

Pousada Mineiro

Telefone: (28) 9924-9659/3535-4058

Rua Projetada, s/n

Pousada Porto Real (Berizinho)

Telefone: (28) 3535-4125/3535-1252/99919-5613

Avenida Beira Mar, s/n

Pousada do Americano

Telefone: (28) 99881-9700/3531-7090

Rua Projetada, s/n – Beira-mar

Pousada Pablos

Telefone: (28) 3535 1213/3535-4024

Rua Projetada, s/n

Pousada Muribéca

Telefone: (28) 3535-1442

Rua Principal s/n

Centro

Pousada do Rosalvo

Telefone: (28) 3535-1320/(28) 99884-7983

Holegário Porto, 36

Restaurante e Pousada da Dona Lila

Telefone: (28) 3535-1274

Rua Átila Vivácqua

Onde comer?

Praia das Neves

Gruta Restaurante e Pousada

Telefone: (28) 3535-5001

Avenida Beira Mar, s/n

Restaurante do Ivo

Telefone: (28) 3535-5023

Avenida Beira Mar, s/n

Restaurante do Aprígio

Telefone: (28) 3535-5060

Avenida Beira Mar, s/n

Praia de Marobá

Restaurante do Sedecy

Telefone: (28) 3535 4024

Rua Projetada, s/n

Jaqueira

Restaurante Bom Sabor

Telefone: (28) 3535-3100

Avenida Principal, s/n

Centro

Restaurante e Pousada da Dona Lila

Telefone: (28) 3535-1274

Rua Atila Vivácqua, s/n

Restaurante e lanchonete Moreira

Telefone: (28) 99987-9116

Rua Manoel Fricks Jordão

Restaurante Aconchego do Lar

Rua Projetada, s/n. Próximo ao Detran

Restaurante do Carioca

Rua Olimpio Pinto Campos Figueredo, Centro. Ao lado do Supermercado Emerson