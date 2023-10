Biah Rodrigues, mulher de Sorocaba, capota em acidente

Biah Rodrigues, 26 anos, esposa do cantor Sorocaba, sofreu um acidente ao capotar um buggy – veículo aberto utilizado para recreação – em sua fazenda durante um passeio com uma amiga na última quinta-feira (12).

A influenciadora digital compartilhou nos Stories do Instagram que o veículo em que ela e sua amiga estavam capotou na propriedade, mas, felizmente, ninguém ficou ferido.

Após o incidente, Biah mostrou que perdeu um iPhone. Em um vídeo publicado, a influenciadora e sua amiga aparecem ao lado do buggy capotado, rindo da situação.

“Foi ela”, disse a amiga ao perceber que estava sendo filmada. “Ela perguntou com emoção ou sem emoção? Falei: Vou devagar”, brincou Biah. Pouco depois, a influenciadora mostrou seu celular danificado, comentando: “Já era um iPhone 15, mas estamos vivas”.

Estadao Conteudo

