Botafogo tenta retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro

O líder Botafogo recebe o Goiás, a partir das 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (02) no estádio Nilton Santos, com a intenção de ampliar a sua vantagem sobre o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Bragantino, que derrotou o Palmeiras por 2 a 1 no último domingo (01), chegando assim aos 45 pontos, seis a menos do que o Alvinegro.

Após sofrer três derrotas consecutivas, a equipe de General Severiano sabe que é fundamental voltar a vencer em sua casa para voltar a sonhar com conquista do Brasileiro, título que não vence desde 1995. Para retomar o caminho das vitórias o Botafogo contará com um importante apoio, o da sua torcida, que esgotou os ingressos disponíveis para a partida.

Mesmo tendo pela frente o Goiás, que ocupa apenas a 17ª posição com 26 pontos, o goleiro Lucas Perri deixou claro, em entrevista concedida na última semana, que não espera facilidades nesta segunda-feira: “Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, principalmente nesse momento que o campeonato está afunilando, cada time tem sua luta. O Goiás é um time organizado e temos que entrar focados”.

Para esta partida o técnico Hugo Lage tem um desfalque certo, o lateral Marçal, que foi expulso na derrota da última rodada para o Corinthians. Com isso, Hugo deve entrar na equipe titular, que seve ser formada por: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Luís Henrique, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Sem vencer há cinco rodadas (o último triunfo do Esmeraldino na competição nacional foi em 13 de agosto sobre o vice-lanterna América-MG), o Goiás precisa somar pontos para tentar deixar a zona do rebaixamento, pois ocupa a 17ª posição com 26 pontos, mesma pontuação do Vasco, a primeira equipe fora do Z4.

Mas, para tentar somar os 3 pontos no estádio Nilton Santos, o Esmeraldino não poderá contar com dois de seus titulares habituais: Palacios (suspenso por acúmulo de cartões amarelos) e Luís Oyama (que pertence à equipe carioca). Com isso o técnico Armando Evangelista deve armar a equipe com: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Morelli, Guzzo e Guilherme Marques; Allano, Anderson Oliveira e Matheus Babi.

Fonte: Agência Brasil