Bruna Biancardi mostra barrigão em fase final de gravidez

Na reta final da gravidez, Bruna Biancardi publicou um vídeo em que exibia o barrigão na quarta-feira, 4. A influencer está esperando sua primeira filha com Neymar, Mavie.

“Check no barrigão”, escreveu, em um story. A influenciadora vem fazendo postagens onde aparece curtindo a gravidez, mas não deu detalhes sobre como está sua relação com Neymar.

Ver essa foto no Instagram

Após um mês turbulento, em que o jogador foi visto acompanhado de outras mulheres em uma balada na Espanha, Bruna diz estar focando em sua filha.

“Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar nesse momento”, escreveu ela, quando o vídeo de Neymar foi divulgado.

Desde então, ela já foi vista novamente com a aliança de compromisso, e ele foi visto sem.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.