Cachoeirense Thalita Zampirolli come 25 ovos por dia para manter a forma

A cachoeirense Thalita Zampirolli, rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel, já começou a intensificar os treinos de olho na preparação para o carnaval. Faltando pouco mais de quatro meses para a folia, a atriz e modelo tem privilegiado a proteína, assim como Gracyanne Barbosa, e come 25 ovos cozidos por dia.

Em entrevista ao Extra, Thalita disse que as pessoas se espantam com a quantidade de ovos que como por dia. “Mas o fato é que é um alimento cheio de benefícios, pois ajuda a aumentar a massa muscular, auxilia na memória, concentração, na perda de peso, previne o envelhecimento precoce e também ajuda a manter a saúde dos ossos. É um alimento que não pode faltar na minha casa”, disse ela, que leva sua marmita de ovos para todos os lugares.

Não é só a alimentação que vem ajudando Thalita Zampirolli a manter os 3% de gordura corporal há algum tempo. Academia virou rotina diária, principalmente a musculação. Com 68kg bem distribuídos em 1m70 de altura, as medidas da atriz impressionam: 67cm de cintura e 110cm de quadril.

