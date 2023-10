Cachoeirenses faturam sorteio de outubro do Nota Premiada Capixaba

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizou, nesta quinta-feira (26), o 22º sorteio do Nota Premiada Capixaba, com transmissão ao vivo pela TVE Espírito Santo. Os sorteios mensais premiam quatro participantes por região: Metropolitana, norte e sul. Cada região recebe um prêmio no valor de R$ 2,5 mil, dois de R$ 5 mil e um de R$ 20 mil.



Dos 12 ganhadores, três são moradores de Cachoeiro de Itapemirim; um de Alfredo Chaves; um de São Mateus; dois de Colatina; um de Aracruz; um de Cariacica; dois de Vila Velha; e um de Vitória (confira os nomes ao final da matéria).



Os ganhadores receberão mensagem automática pelo sistema e, se necessário, a gestão do programa Nota Premiada Capixaba fará contato telefônico, de modo que todos possam solicitar o resgate dos prêmios dentro do prazo de até 90 dias após o sorteio. A planilha de realização do sorteio será disponibilizada no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, além de outras informações relacionadas ao processo.



É importante lembrar que, em hipótese alguma, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) solicita dados pessoais ou bancários por telefone. Se o cidadão receber algum contato suspeito e tiver dúvidas, basta ligar para o telefone (27) 3347-5149.



Além dos sorteados, também serão contempladas as instituições sociais por eles indicadas. O próximo sorteio está previsto para o dia 30 de novembro de 2023.



Nota Premiada Capixaba



Para participar do Nota Premiada Capixaba, basta se cadastrar no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, preencher os dados pessoais e escolher a entidade sem fins lucrativos que deseja apoiar. Feito o cadastro, é só solicitar a inclusão do CPF nas compras. Não é necessário cadastrar as notas no site: esse processo acontece de forma automática, a partir de 48 horas após a compra.



O Nota Premiada Capixaba é um programa de educação fiscal, que tem como objetivo o fomento da cidadania fiscal. Por meio do programa, pretende-se estimular a regularização cadastral das empresas, combater a sonegação de tributos, favorecer uma concorrência empresarial mais leal, além de incentivar atividades desenvolvidas por entidades sociais.



Confira os ganhadores:

SORTEIO Nº 70: REGIÃO NORTE

Número do bilhete sorteado: 101194

Nome: Ana Carolina de Melo Loureiro – São Mateus

CPF: 128.***.***-86

Prêmio: R$ 2.500,00

Instituição Social indicada: Projeto Araçá – Centro Cultural Araçá – São Mateus

CNPJ: 01.***.*71/0001-04

Prêmio: R$ 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 28004

Nome: Abel Sarter Bastida Junior – Colatina

CPF: 078.***.***-57

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: APAE – Colatina

CNPJ: 27.***.*95/0001-68

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 128233

Nome: Alessandra Dossi Pinto – Colatina

CPF: 138.***.***-70

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: APAE – Colatina

CNPJ: 27.***.*95/0001-68

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 75434

Nome: Julio Cesar Santos Rodrigues – Aracruz

CPF: 117.***.***-88

Prêmio: R$ 20.000,00

Instituição Social indicada: APAE – São Mateus

CNPJ: 27.***.*18/0001-90

Prêmio: R$ 10.000,00

SORTEIO Nº 71: REGIÃO SUL

Número do bilhete sorteado: 114301

Nome: Estêvão Batista Galvão – Cachoeiro de Itapemirim

CPF: 078.***.***-97

Prêmio: R$ 2.500,00

Instituição Social indicada: Hospital Infantil Francisco de Assis – HIFA – Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 27.***.*90/0001-58

Prêmio: R$ 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 120332

Nome: Janaina dos Santos Mendes Anselmo – Cachoeiro de Itapemirim

CPF: 101.***.***-90

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Hospital Infantil Francisco de Assis – HIFA – Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 27.***.*90/0001-58

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 103831

Nome: Claudia Regina Rocha De Souza Ramos – Cachoeiro de Itapemirim

CPF: 561.***.***-49

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: APAE – Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 27.***.*07/0001-01

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 98753

Nome: Felipe De Nadai Furtado – Alfredo Chaves

CPF: 107.***.***-73

Prêmio: R$ 20.000,00

Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi – Santa Teresa

CNPJ: 32.***.*64/0001-27

Prêmio: R$ 10.000,00

SORTEIO Nº 72: REGIÃO METROPOLITANA

Número do bilhete sorteado: 471057

Nome: Rodrigo Souza Aquino – Cariacica

CPF: 104.***.***-64

Prêmio: R$ 2.500,00

Instituição Social indicada: Associação dos Amigos dos Autistas do Estado do Espirito Santo AMAES – Vitória

CNPJ: 04.***.*66/0001-01

Prêmio: R$ 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 64078

Nome: Weslley Moreira da Pedra – Vila Velha

CPF: 084.***.***-57

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Agência Adventista de Des. e Recursos Assistenciais – ADRA Cariacica

CNPJ: 16.***.*54/0007-81

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 460343

Nome: Kelvia Sanches Heringer Lopes – Vitória

CPF: 074.***.***-51

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: APAE – Vitória

CNPJ: 28.***.*28/0001-11

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 581008

Nome: Daniel Estevam dos Reis – Vila Velha

CPF: 471.***.***-53

Prêmio: R$ 20.000,00

Instituição Social indicada: Hospital Evangélico – Associação Evangélica Beneficente ES – Vila Velha

CNPJ: 28.***.*26/0001-61

Prêmio: R$ 10.000,00