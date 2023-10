Cachoeiro se destaca em índices avaliados pelo Ministério da Saúde

No segundo quadrimestre de 2023, Cachoeiro apresentou uma boa evolução em índices avaliados pelo Ministério da Saúde, que divulgou os resultados do Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (Sisab) e o Indicador Sintético Final (ISF), de todos os municípios capixabas.

Entre as cinco maiores cidades do estado, Cachoeiro foi a que apresentou melhor índice, com avaliação de 7,94, seguida por Serra (7,66), Vila Velha (6,39), Cariacica (6,12) e Vitória (5,81).

Ao todo, os municípios foram avaliados de acordo com sete indicadores: proporção de gestantes com pelo menos seis consultas de pré-natal realizadas, entre a 1ª e a 12ª semana de gestação; proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado; proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS; proporção de crianças de um ano vacinadas na APS contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por Haemophilus influenzae tipo B e poliomielite inativada; proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre e proporção de pessoas com diabete, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre.

Para o secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, os bons resultados são frutos dos trabalhos das equipes de atendimento, o monitoramento das metas e indicadores e a gestão, sempre voltada para as pessoas.

“Os números representam que, além das novas unidades de saúde, da ampliação da assistência médica por meio de novas contratações, da renovação da frota de veículos e do aparelhamento em geral das Redes de Atenção à Saúde do Município, estamos alcançando a melhoria na ponta do serviço, que é o atendimento às pessoas”, salienta.

“Ano após ano, temos investido na melhoria da rede municipal de saúde, seja na infraestrutura das unidades de saúde e na capacitação e na valorização dos servidores, com o objetivo principal de humanizar e prestar o melhor atendimento possível para nossa população. Continuaremos trabalhando para que essas melhorias se ampliem”, destaca o prefeito Victor Coelho.

Investimentos na Saúde

A Prefeitura de Cachoeiro realizou importantes investimentos na melhoria da infraestrutura da rede municipal de saúde, com a reforma e criação de novas unidades de atenção básica.

Os investimentos também foram direcionados para a aquisição de novos equipamentos, como aparelho de raio-x, que moderniza o atendimento, na ampliação de assistência gratuita para pessoas com deficiência e TEA, na valorização dos profissionais da saúde e na implementação do projeto “Saúde mais perto de você”.