Calorão e chuvas intensas: confira como será o clima no mês de outubro

Depois da forte onda de calor da segunda quinzena de setembro, há uma grande expectativa do que poderá vir em outubro, já que este é mês tipicamente de picos de calor no Brasil.

O histórico de calor do Brasil mostra que muitas temperaturas extremas ocorreram em outubro. O mais recente e melhor exemplo é a onda de calor histórica que o Brasil viveu na primavera de 2020, que reescreveu a Climatologia de calor extremo no país.

Durante o mês de outubro de 2023, o El Niño continuará influenciando o clima global e o Brasil. Este evento já é considerado forte e o fenômeno vai atuar durante toda a primavera de 2023 e o verão de 2023/2024. Os principais centros de monitoramento do clima global apontam que o El Niño enfraqueça somente durante o outono de 2024.

Leia também: Espírito Santo recebe alerta de chuvas e ventos intensos nesta segunda (2)

Dois efeitos marcantes do El Niño em outubro serão o aumento da chuva sobre a região Sul e o reforço das condições de diminuição da chuva sobre o Norte e o Nordeste do país.

O que faz o fenômeno El Niño?

O El Niño, que é o aquecimento acima do normal da água do oceano Pacífico Equatorial, na altura da costa do Peru, causa importantes alterações na circulação dos ventos em vários níveis da atmosfera e também no padrão de pressão atmosférica sobre a América do Sul e em muitas outras regiões do planeta. Essas mudanças alteram a forma e a quantidade de chuva que cai também sobre o Brasil.

O El Niño altera a trajetória normal das frentes frias que saem da Antártica e avançam sobre a América do Sul. A maioria das frentes frias passam pelo Rio Grande do Sul, mas são desviadas para alto-mar e não conseguem chegar ao Sudeste ou ao Centro-Oeste.

São as frentes frias que trazem o ar frio de origem polar, que se mistura com o ar que predomina sobre o Brasil “temperando” o ar, baixando a temperatura. É como por umas pedras de gelo no chá quente para esfriar.

Como o El Niño ajuda a aumentar a temperatura?

O El Niño facilita o surgimento de áreas de alta pressão atmosférica sobre o Brasil, que se forem muito fortes e persistentes, causam bloqueios na atmosfera, afastando as frentes frias e o ar frio, deixando o ar seco e parado numa grande área, por vários dias consecutivos, podendo, então, gerar uma onda de calor.

A alta pressão atmosférica causa naturalmente um movimento do ar de cima para baixo (subsidência) que comprime o ar perto da superfície. Essa compressão natural é mais um fator que eleva a temperatura.

A tendência de termos a maior influência de sistemas de alta pressão atmosférica reduz a nebulosidade, pois deixa o ar mais seco, o que também diminui naturalmente a condição para ocorrência de pancadas de chuva.

A sequência é bem simples: alta pressão, deixa o ar mais seco, que reduz a nebulosidade e consequentemente a possibilidade de chuva.

O meteorologista Vinícius Lucyrio, da equipe de previsão climática do Climatempo, explica o aumento do calor em outubro.

“A primeira coisa que precisamos lembrar, é que o mês de outubro já é naturalmente mais quente, pois o Hemisfério Sul já recebe uma incidência solar mais direta, pelo próprio movimento natural da Terra ao redor do Sol. Picos de calor são bastante comuns durante o mês de outubro especialmente no Centro-Oeste, no Norte, no Sudeste e no interior do Nordeste”.

“Com a atuação forte do fenômeno El Niño este ano, as pancadas de chuva que já podem ocorrer naturalmente por causa do calor nesta época, ficam mais irregulares. Isso significa que durante esse mês de outubro, vai ser comum termos períodos de 3 a 5 dias praticamente sem nenhuma chuva, que é um reflexo dessa irregularidade, dessa mudança da circulação de ventos causada pelo El Niño”, pontua.

Vinícius Lucyrio complementa dizendo que: “com pouca chuva e o número de horas de sol forte aumentando, as temperaturas naturalmente já serão mais altas neste mês de outubro. Mas com a presença do El Niño, realmente não dá para descartar a chance de termos novas situações de bloqueio atmosférico, como tivemos em setembro, e aí termos outra onda de calor forte”, completa.

Temperatura em outubro de 2023

O mapa abaixo mostra a tendência da temperatura no Brasil durante o mês de outubro, pela análise da equipe de previsão climática do Climatempo.

Nas áreas em vermelho escuro, que abrangem a maior parte do país, as temperaturas em outubro vão ficar acima do normal para o mês. As temperaturas podem ficar de 2°C a 3°C acima da média normal.

Nas áreas em tom rosado, as temperaturas vão ficar um pouco acima da média e podem ficar até 1°C acima das médias climatológicas normais.

Como ficará o tempo no Sudeste?

A maior parte da precipitação na região Sudeste durante o mês de outubro será da forma convectiva, isto é, provocada pelo calor. As altas temperaturas podem provocar temporais, chuvas intensas de curta duração e em pequenas áreas.

Mas uma das influências do El Niño é tornar a precipitação irregular no tempo e no espaço. Então, as pancadas de chuva não vão acontecer todos os dias, nem sempre no mesmo lugar e nem em todos os locais.

Algumas frentes frias vão passar pelo litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas serão desviadas para o oceano antes de alcançar o Espírito Santo. O estado de São Paulo recebe também a influência de áreas de instabilidade que crescem sobre o Sul do Brasil.

A previsão do Climatempo é de que a chuva de outubro fique um pouco abaixo da média em praticamente todas as áreas de Minas Gerais, no Espírito Santo e no norte do estado do Rio de Janeiro.

No centro, norte e noroeste de São Paulo, no Sul de Minas, na Zona da Mata Mineira, na região serrana do Rio de Janeiro, no Grande Rio e na região dos Lagos (RJ), o acumulado de chuva deve ficar dentro da média.