Câmara: Ouvidoria da Mulher realiza evento em alusão ao Outubro Rosa

Na próxima quarta-feira (18), à partir das 10h, acontecerá na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, o evento #previna-se, em alusão à campanha Outubro Rosa. As palestrantes convidadas pela Ouvidoria da Mulher da Casa são a oncologista e fundadora do GAPCCI, Dra. Sabina Aleixo, e a professora Cyntia Heckert, com o tema ”Eu tive câncer mas ele nunca me teve”.

De alcance mundial, a campanha visa alertar sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama para o sucesso do tratamento. No Brasil, de acordo com o INCA (Instituto Nacional do Câncer), este tipo de tumor ainda é a primeira causa de morte por câncer em mulheres.

Compartilhando informação e vivências

O objetivo do evento, além de compartilhar informações científicas, é também permitir aos participantes ouvirem uma perspectiva real de como é o enfrentamento à doença, através do relato de pacientes e familiares.

O vereador e ouvidor da mulher na Câmara, Arildo Boleba (PDT), explica: “Fizemos o convite à Dra Sabina, que é oncologista, e que aceitou comparecer à Câmara para falar com a gente um pouco sobre a prevenção e o diagnóstico. Mas convidamos também a professora Cyntia Heckert, que vai dar um testemunho sobre como foi a descoberta e a luta dela contra o câncer. Todos são nossos convidados a participar! Acredito que vai ser um evento muito informativo, que vai deixar as pessoas mais conscientes sobre o tema!”.