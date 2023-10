Campanha de vacinação antirrábica já imunizou mais de 16 mil pets

A campanha de vacinação contra a raiva animal conseguiu imunizar 16.261 cães e gatos, até o momento. No último sábado (30), a prefeitura realizou o segundo Dia D da ação e instalou 13 locais de aplicação em pontos estratégicos do município, com a intenção de atingir a maior cobertura possível.

No entanto, quem ainda não garantiu a dose do seu pet terá uma nova oportunidade, pois a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) realizará um novo Dia D, no dia 21 de outubro, em pontos estrategicamente espalhados pela região do Amarelo, Paraíso, União, Monte Belo e áreas próximas.

Além disso, a vacina também está disponível na Unidade de Vigilância de Zoonoses de Cachoeiro, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Para conseguir, basta levar o cão ou gato ao local, acompanhado de um adulto maior de 18 anos. A dose é gratuita.

Até o final da campanha, a prefeitura pretende imunizar 22 mil cães e gatos em todo o município.

Interior

Além de realizar Dia D na sede de Cachoeiro, a prefeitura também realizou busca ativa de animais no interior. Todos os distritos já foram percorridos nos meses de agosto e setembro, perfazendo 85% da zona rural. O restante será atendido ainda em outubro.

Vacine seu pet!

Local: Unidade de Vigilância em Zoonoses

Endereço: Rodovia Cachoeiro – Muqui (Km 1), 1 – bairro Aeroporto.

Não esqueça de levar: documento de identidade com foto do adulto responsável e Cartão de Vacina do pet.