Câncer de mama: palestra conscientiza mulheres em Conceição do Castelo

Em Conceição do Castelo, nesta segunda-feira (16), o deputado estadual Dr. Bruno Resende (União) promoveu uma palestra para conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e combate ao câncer de mama.

O médico radio-oncologista tratou sobre o tema na Unidade de Saúde Ádila de Almeida. Além de destacar a importância do diagnóstico precoce, Dr. Bruno também abordou sobre o autocuidado e necessidade da realização do exame de mamografia.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), no Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões, com taxas mais altas nas regiões Sul e Sudeste. Para cada ano do triênio 2023-2025 foram estimados 73.610 casos novos, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 41,89 casos por 100.000 mulheres.