Cariúcha é a terceira eliminada do programa ‘A Fazenda 2023’

Cariúcha é a mais nova eliminada do programa A Fazenda 2023, reality show da TV Record, com 9,74% dos votos. Ela disputou a permanência no programa com Márcia Fu e Shayan.

Abraçada com Adriane Galisteu e às lágrimas, a funkeira agradeceu e, ao ser questionada pela apresentadora do porquê ter sido eliminada, Cariúcha disse ter um pouco de ideia. “Eu fui muito para cima das pessoas, eu não tive papas na língua…mas eu sou assim”, afirmou, completando que a torcida agora ficaria com Simioni, com quem se uniu desde a primeira dinâmica da temporada.

Durante sua estadia no programa, Cariúcha colecionou brigas e polêmicas, as principais delas com Rachel Scherazade e Lucas Souza.

Em uma das ocasiões em dinâmica do Herói e Vilão, a funkeira alegou homofobia por parte de Lucas: “Porque eu vivo cheia de gays do meu lado!” E o coach se defendeu: “Só não quero ter relação contigo porque você tem atrito com ela e eu não concordo com a sua postura.”

Em uma das dinâmicas de formação da Roça, ao justificar seu voto em Lucas, Cariúcha se desentendeu com o ex-militar. “Ele trouxe coisas minhas lá de fora. Se eu trouxer coisas tuas lá de fora, eu acabo com tudo, tá? Então deixa a minha boca quieta”, declarou na ocasião.

Com a declaração, a equipe do peão ainda afirmou ter processado a cantora por injúria, calúnia e difamação. “A advogada de Lucas, com plenos poderes procuratórios, ajuizou a devida ação judicial para buscar a reparação das ofensas dirigidas à honra do mesmo”, disse um trecho do comunicado.

A equipe que cuida das redes sociais do ex-oficial militar considerou que cantora teria feito ‘ofensas à honra’, além de ameaças a Lucas.

Em outro momento, Simioni contou para a funkeira ter ouvido Scherazade dizer que “poderia pegar alguma coisa” com o cuspe de Cariúcha na dinâmica.

Horas mais tarde, no meio da formação da Roça, Cariúcha acusou a jornalista de ser preconceituosa e usou informação. Rachel respondeu: “A gente se vê na Justiça!”, afirmando que acusação não era verdadeira.

Relembre como foi a formação da terceira Roça do programa

A trajetória até esta Roça começou com o influencer Yuri Meirelles, que venceu pela segunda vez a Prova do Fazendeiro. A prova consistiu em três etapas de agilidade, e Yuri se destacou, afirmando que iria “mexer um pouco no jogo”.

Com Yuri fora da formação, a Roça foi definida com Cariúcha, Márcia Fu e Shayan. A formação teve início com Lucas Souza, vencedor da Prova de Fogo, que escolheu o Poder Branco para si e entregou o Poder Laranja para Rachel Scherazade. Com ambos imunes, Jaquelline, como Fazendeira da semana, indicou Cariúcha para a roça.

Durante a votação dos peões, Márcia Fu foi a mais votada e puxou Shay para a Roça. O Poder Laranja de Sheherazade cancelou a dinâmica do ‘Resta Um’, permitindo que ela indicasse duas pessoas para votação. Com 11 votos, Yuri Meirelles foi indicado para a Roça, competindo com Kamila Simioni.

