Carretas do Senai vão levar formação profissional para bairros de Vitória 

Cinco carretas do Senai ES vão levar qualificação e aperfeiçoamento profissional para diversos bairros de Vitória a partir deste mês de outubro. Nesta segunda-feira (09), a Prefeitura de Vitória lançou o QualificaVIX Comunidades que vai ofertar 2,3 mil vagas em cursos gratuitos para moradores da capital.

As aulas teóricas e práticas serão realizadas em carretas que funcionam como unidades móveis do Senai. Elas serão nas áreas de mecânica e elétrica automotiva, informática e alimentos (gastronomia, panificação e cozinha capixaba). As inscrições devem ser feitas no: vixcursos.vitoria.es.gov.br.

A presidente da Findes, Cris Samorini, comenta que a parceria é muito relevante, pois demonstra o compromisso do município em fazer chegar qualificação a mais trabalhadores.

“A Prefeitura de Vitória tem apostado na qualificação profissional e na educação como caminho transformador para o futuro. Parcerias como esta são fundamentais para o setor produtivo capixaba. Ficamos muito felizes com essa escolha porque buscamos trabalhadores qualificados no mercado, mas temos dificuldade de encontrá-los.”

Cris ainda complementa que o Senai tem como uma das suas missões atender a indústria com mão de obra qualificada. “Por meio dele, levamos qualificação não apenas com as nossas nove unidades físicas, mas por todo o Estado com as nossas carretas móveis”, explica.

De acordo com o Mapa do trabalho da CNI, o Brasil precisará qualificar 9,6 milhões de pessoas em ocupações industriais até 2025. Já no Espírito Santo, essa demanda por qualificação deve atingir 179 mil pessoas, sendo 39 mil em formação inicial e cerca de 140 mil em formação continuada.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, comenta que as carretas são uma estratégia da prefeitura para levar educação profissional para perto dos alunos, evitando gastos e perda de tempo com deslocamento. “Além disso, estaremos atendendo às demandas de formação de cada comunidade. É mais uma iniciativa no sentido de gerar transformação para as famílias e para os bairros por meio do conhecimento e do trabalho”, diz.

Saiba mais sobre o QualificaVIX Comunidades

O QualificaVIX Comunidades será realizado em unidades móveis do Senai ES e a expectativa é promover a capacitação de 2,3 mil alunos ao longo de um ano. O (a) candidato (a) deverá ter idade mínima de 16 anos e escolaridade mínima de 5º ano.

As carretas possuem laboratórios, salas de aula e oficinas, além de máquinas e equipamentos atualizados. A primeira turma está prevista para iniciar no dia 23 de outubro deste ano.

A oferta de qualificação será realizada pelo Senai ES e tem como contratante a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho e do Procon Vitória. O investimento da prefeitura será de R$ 864 mil, com recursos do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

“Vitória é o único município no Estado que utiliza estes recursos para investir diretamente no munícipe. Nossa experiência mostra que a qualificação dos fornecedores resulta na melhora das relações de consumo e na qualidade da prestação de serviços para o cliente final, além de gerar mais renda e movimentar toda a economia”, explica o secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), Diego Libardi.

Oportunidades

As cinco carretas vão funcionar simultaneamente, em diferentes locais. Serão oferecidas 27 modalidades de cursos (veja a lista abaixo) gratuitos e os alunos receberão certificados do Senai.

As primeiras turmas serão iniciadas no próximo dia 23: Carretas de Informática, em frente ao Centro de Referência da Juventude (CRJ), na Ilha de Santa Maria, e a Cozinha Brasil, na Casa do Cidadão, em Itararé.

“O QualificaVIX Comunidades vai abrir muitas possibilidades para quem quiser aprender um novo ofício, ingressar no mercado de trabalho, mudar de área ou continuar se aperfeiçoando. É uma chance que vai passar pelas nove regiões de Vitória”, diz a gerente de Qualificação do Trabalhador da Semcid, Thalyta Coutinho.

Para saber as datas e os cursos que serão oferecidos, assim como a documentação necessária, basta acessar a plataforma VIX CURSOS: vixcursos.vitoria.es.gov.br/ ou pelo telefone (27) 98125-0964 (whatsapp e ligação), das 9h às 17h, nos dias úteis.

Confira os cursos que serão oferecidos:

Unidade Automotiva:

Mecânica básica de motores de motocicletas

Sistema de suspensão, direção e freios

Manutenção de vidros, travas e alarmes

Manutenção no sistema de air-bag e ABS Automotiva

Manutenção no sistema de carga e partida

Unidade de Informática:

Introdução à programação Web

Introdução à programação Android

Unidade Cozinha Capixaba:

Doces para festas

Salgados diversos

Cozinha capixaba 1

Cozinha capixaba 2

Unidade de Panificação:

Noções de confeitaria

Noções de padeiro

Fabricação de salgados

Fabricação de pizzas

Fabricação de panetones especiais

Fabricação de produtos natalícios

Unidade Oficinas de Gastronomia:

Brigadeiro

Bolo de pote

Saladas/ Molhos

Marmita Fitness

Alimentação Vegana

Alimentação sem Glúten e sem Lactose

Quiche e Tortas

Salgados

Cupcake

Pirulito de Chocolate