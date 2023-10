Carro fica destruído e quatro pessoas ficam feridas em acidente na BR 262

Quatro pessoas ficaram feridas na tarde desta terça-feira (17), após um grave acidente envolvendo um caminhão e um veículo de passeio. A batida foi registrada na BR 262, na altura do Km 42, em Marechal Floriano, região serrana do Espírito Santo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, populares informaram que o acidente ocorreu após o motorista do caminhão forçar uma ultrapassagem, sem sucesso. Ao tentar retornar à pista, o caminhão acabou atingindo o veículo. Os três passageiros do carro e o motorista do caminhão ficaram feridos. Porém, segundo o Corpo de Bombeiros, apesar de o carro ter ficado totalmente destruído e com a ferragem retorcida, as vítimas não apresentavam ferimentos graves e nenhuma delas ficou presa.

A corporação que atendeu a ocorrência informou que, três vítimas foram deixadas aos cuidados do SAMU e, após regulação médica foram levadas para um hospital de Domingos Martins. A quarta vítima, uma senhora, foi transportada pela equipe do Resgate, estando sem grandes hemorragias, com respiração e circulação normais, apenas com suspeita de fratura no pé direito.

Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito precisou ser totalmente interditado e ficou lento no local, sendo liberado logo em seguida.

Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros