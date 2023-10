Casagrande: “desenvolver o Caparaó passa por sua preservação”

Na última sexta-feira (29), o governador Renato Casagrande esteve na região do Caparaó, para visitar, autorizar e fazer a entrega de obras. Entre estas, ele visitou o trecho da obra que liga Santa Clara do Caparaó, em Iúna, a São José do Caparaó, em Ibitirama, e autorizou o início do asfaltamento do trecho entre Santa Clara e a BR 262. Obras que vão trazer desenvolvimento do Caparaó Capixaba, mas sem esquecer que isso passa por sua preservação ambiental e cultural.

As obras do Governo do Estado iniciadas e aquelas que ainda não começaram vão concluir a chamada Estrada Parque que contorna o lado capixaba do Parque Nacional do Caparaó. Além disso, também foi autorizada a reabilitação das rodovias entre Iúna e Irupi e de Iúna até a BR262.

Afirmando que o Caparaó Capixaba é uma das mais lindas regiões existente no Brasil e no mundo, Casagrande destaca que o maior objetivo desses investimentos é mudar a vida das pessoas que moram na região. Além de proporcionar que visitantes possam usufruir das suas belezas naturais e culturais, fortalecendo o turismo. “E é muito bom poder realizar o sonho das comunidades da região que é consolidar a Estrada Parque do Caparaó, ligando a Serra do Caparaó à BR262, circundando todo o Parque, com rodovia pavimentada”, afirma.

Preservação das belezas e características

O governador coloca que o trabalho de quem está na vida pública é tornar o sonho das pessoas o seu próprio sonho. “Por isso, essa estrada passou a fazer parte de nossos sonhos”, enfatiza, ressaltando que, quando o poder público investe em infraestrutura, possibilita que a região possa crescer economicamente. “E essas são obras que vão potencializar o turismo e ajudar os agricultores, além do investimento público animar a chegada do investimento do setor privado”, completa.

No entanto, Renato Casagrande afirma que esse desenvolvimento tem que passar pela preservação das belezas naturais e das características culturais do Caparaó. Segundo ele, isso é essencial para o presente e futuro da região. “O desenvolvimento do Caparaó passa por sua preservação, ou seja, ela deve continuar preservada, para que seja garantido o presente e o futuro da região, que seja garantido seu desenvolvimento de forma sustentável”, pontua.

E, de acordo com o governador, levando em consideração essa preservação, essas estradas dão condições para o desenvolvimento do turismo. “Basta ver a quantidade de investimentos de empreendedores que estão acontecendo por aqui”, destaca. “E nosso secretário de Turismo (Weverson Valcker Meireles) tem visitado os municípios, para conversar com as lideranças sobre isso”, conclui.