Celso Portiolli sobre diagnóstico de câncer na bexiga: ‘A vida é um sopro’

Já nos preparativos para retornar ao Teleton, o apresentador Celso Portiolli falou sobre o tratamento contra o câncer na bexiga e refletiu sobre como o diagnóstico afetou a sua vida, em entrevista para o TV Fama.

“A gente quando sente na pele um problema de saúde, muda tudo. Muda a sua visão de vida, muda a sua visão de solidariedade. A gente começa a ver que a vida é um sopro”, disse.

Diagnosticado em 2021, o apresentador do Domingo Legal não pode participar presencialmente da maratona em prol da Associação de Assistência à Criança Deficiente. Com isso, o seu retorno tem um significado especial. ” É claro que eu estou muito mais sensível. A meta, de R$ 35 milhões, é uma meta bem difícil. Mas o povo é muito solidário”, disse.

O Teleton 2023 será apresentado nos dias 10 e 11 de novembro.

Celso Portiolli continua tratamento preventivo contra câncer

Celso Portiolli iniciou no fim de 2022 um novo tratamento médico para evitar outro câncer. “Vou até o ano que vem fazendo tratamento. A cada três meses, faço um tratamento, e isso vai até o ano que vem, mas é super tranquilo. É só preventivo, não tenho mais nada. Estou supersaudável, não tenho problema nenhum. É um tratamento preventivo para aumentar a imunidade do meu corpo, só isso”, contou ele na época.

Relembrando o diagnóstico e a cirurgia que enfrentou em dezembro de 2021, Portiolli destacou a importância da detecção precoce. “Graças a Deus achei precocemente, o que é muito importante. A gente tem que se cuidar, fazer exames de rotina por isso. Em dezembro, foi tranquilo, me dei bem na cirurgia. E, a partir daquele momento, é cuidar, ficar de olho”, ressaltou.

No final de 2021, após a cirurgia, o apresentador do Domingo Legal informou que havia começado uma imunoterapia chamada BCG. “Estou otimista e com muita fé, porque a chance de cura é próxima de 100%. Isso me deixou bastante aliviado, otimista, feliz, com muita fé de que vai dar tudo certo”, falou na época.

O diagnóstico de câncer na bexiga de Celso Portiolli foi revelado ao público em 2021, quando ele se submeteu a uma cirurgia para retirar um tumor. Desde então, ele tem sido um defensor da importância dos exames regulares e da detecção precoce para combater a doença.

Estadao Conteudo