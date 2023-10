Cenas fortes! Motorista fica preso às ferragens após carro bater em carreta no ES

Um grave acidente deixou um motorista ferido e preso às ferragens de um carro, após uma batida envolvendo o veículo e uma carreta. As imagens são fortes e foram registradas na manhã desta sexta-feira (13) no bairro José Rodrigues Maciel em Linhares (veja o vídeo ao final da matéria).

A colisão foi registrada em um cruzamento. Pelas imagens é possível observar que nenhum dos dois veículos parou antes de seguir pela via, o que ocasionou a batida. O carro foi atingido pela lateral e arrastado até bater contra uma árvore.

O condutor do carro ficou preso às ferragens e uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para efetuar a remoção. Em seguida, a vítima foi atendida por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu 192 e encaminhada ao Hospital Rio Doce.