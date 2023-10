Centro Operário recebe espetáculo teatral baseado em obra de Franz Kafka

O Centro Operário e de Proteção Mútua, localizado na rua 25 de Março, Centro de Cachoeiro, está recebendo um espetáculo teatral baseado em uma obra do escrito tcheco Franz Kafka.

Intitulada “A Metamorfose”, a peça aborda as relações de opressão, descartabilidade e desumanização presentes na obra original, com título homônimo, publicada pela primeira vez em 1915 –, que permanecem sendo temas relevantes, em muitos níveis, na sociedade contemporânea.

Com direção da bailarina Ivna Messina e dramaturgia de Fernando Marques, as próximas apresentações, que são gratuitas e abertas ao público, serão realizadas nesta sexta-feira (27) e sábado (28), às 19h. A classificação é livre e as sessões contam com intérprete de Libras.

Serviço:

Espetáculo “A Metamorfose” (temporada de estreia)

Grupo Anônimos de Teatro

Quando: 20, 21, 27 e 28 de outubro; 4 de novembro

Horário: às 19h

Local: Centro Operário e de Proteção Mútua, Rua 25 de Março, 189, Centro, Cachoeiro de Itapemirim (em frente à Casa dos Braga)

Entrada gratuita

Classificação livre

A sessão conta com intérprete de Libras