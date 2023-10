Ciac conquista Campeonato Municipal de Vôlei de Quadra no JOICI 2023

Em um emocionante evento esportivo que mobilizou a cidade, o Raymundo Andrade Ciac levou o título de Campeão Municipal de Vôlei de Quadra nos Jogos Interescolares de Cachoeiro (JOICI) 2023. A equipe, composta por talentosos jovens atletas, demonstrou um desempenho excepcional ao longo da competição, reafirmando seu compromisso com a dedicação e o trabalho em equipe.

O CIAC, que tem se destacado no cenário esportivo local, manteve uma rotina intensa de treinamentos e competições durante toda a temporada. A vitória na JOICI 2023 é uma recompensa pelo esforço e pela determinação desses atletas e do professor e treinador Mateus Brave.

No entanto, a jornada do CIAC não termina aqui. Os campeões municipais agora se preparam para enfrentar o desafio da final estadual SUB16, que ocorrerá neste próximo final de semana. O comprometimento e a determinação que os levaram à vitória municipal certamente serão fundamentais para superar os desafios que virão pela frente.

Matrículas 2024

Os pais que desejam matricular seus filhos em uma escola que é pioneira e referência em ensino de qualidade em Cachoeiro de Itapemirim devem ficar atentos. Já estão abertas as matrículas para o ano letivo de 2024 no Centro Integrado de Atividades Culturais Raymundo Andrade – CIAC.

Agenda uma visita: https://curt.link/Ciac-matriculas24

WhatsApp: 28 99258-8356

