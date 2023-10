Cidadão pode abrir e acompanhar processos ambientais pela internet

Em Cachoeiro, processos relacionados à área ambiental podem ser abertos e acompanhados pela internet. Qualquer tipo de licenciamento ambiental, como de instalação, de operação, certidão ambiental ou supressão arbórea pode ser feito pelo portal da Prefeitura.

O cidadão requerente terá acesso ao andamento do processo através do e-mail cadastrado. Para isso, basta acessar o portal da prefeitura Prefeitura e seguir o passo a passo exigido.

Ao entrar na página, o solicitante deve clicar em “controle de processos”, logo abaixo dos banners. Em seguida, deve se dirigir a “protocolo de processos”. Para continuar, é indispensável que o requerente tenha cadastro na Prefeitura de Cachoeiro.

Como se cadastrar

Para se cadastrar é preciso acessar o endereço: processos.cachoeiro.es.gov.br; e em seguida clicar em “protocolo de processos”, aperte “não possui conta” e selecione o tipo de cadastro. Depois, é preciso informar os dados, preencher o formulário, ler os termos e, se concordar, prosseguir.

Após isso, é preciso verificar o e-mail cadastrado (conferir a caixa de spam, se necessário) e clicar no link enviado para efetuar o cadastro. Depois, será necessário validar o cadastramento; será novamente enviada uma mensagem no e-mail do solicitante.

Acesso aos processos

Com tudo validado, o requerente deve clicar novamente em “controle de processos” e fazer o cadastro pessoal ou da empresa. Em até 48 horas, o acesso será liberado e então, o requerente pode fazer o processo desejado.

Para isso, irá em “processo eletrônico”; “processo desejado”; caso não seja encontrado, basta clicar em “processo ambiental (digital)”. Após isso, inserir dados do processo; resumo da solicitação; qual a solicitação, dados do requerente; dados do consultor; documentação obrigatória e documentação adicional, tudo em formato PDF.

“Nós estamos usando a tecnologia a serviço do cidadão, com o objetivo de melhorar os trâmites e digitalizar os serviços da Prefeitura”, destaca Élcio Sá Neto, Coordenador Executivo de Tecnologia, Inovação e Cidades Inteligentes.

Para o secretário municipal de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente, Antônio Carlos Nascimento Valente, esta medida reduz em torno de 80% os deslocamentos até a secretaria.

“Será mais prático e fácil, a partir de agora, a abertura do processo ambiental ou conhecer o andamento do mesmo e saber quais documentos estão faltando. Os trabalhos continuam com prioridade para agilizar as análises dos processos. Nossa equipe está empenhada em melhorar a experiência de contato do munícipe com a secretaria”, completa.