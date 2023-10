Com Neymar, Diniz orienta o primeiro treino com bola da Seleção Brasileira

O técnico Fernando Diniz orientou o primeiro treino com bola da Seleção Brasileira, em Cuiabá, nesta terça-feira (10), visando o jogo contra a Venezuela, na quinta-feira (12), válido pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Com o grupo completo, inclusive com as presenças do zagueiro Marquinhos e do atacante Neymar, o treinador realizou trabalhos técnicos e táticos. O treinamento foi acompanhado por cerca de seis mil pessoas, em sua maioria crianças de escolas e ONGs.

O Brasil lidera as Eliminatórias com seis pontos conquistados nas duas primeiras rodadas após vitórias sobre a Bolívia (5 a 1), em Belém, e diante do Peru (1 a 0), em Lima. A Argentina também tem seis pontos, mas perde no saldo de gols (5 a 4).

Depois do confronto com a Venezuela, a seleção volta a campo no dia 17, quando terá pela frente o selecionado uruguaio, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Estadao Conteudo