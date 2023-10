Com processos digitalizados, Prefeitura já economizou mais de R$ 2 milhões

Em um esforço direcionado à eficiência, economia e sustentabilidade do serviço público, a Prefeitura de Cachoeiro avança na modernização de sua estrutura administrativa, transformando a maneira com que atende à população.

Um marco notável nesse processo é a digitalização dos processos da gestão municipal, que, desde o ano de 2021, alcançou um índice de 100% de tramitação totalmente em meio digital, proporcionando praticidade tanto para os cidadãos quanto para os servidores públicos.

Os resultados dessa transformação têm impactos em diversas áreas. Financeiramente, a modernização gerou uma economia de R$ 2.174.000,00 aos cofres municipais, recursos que podem ser reinvestidos em benefício da população.

Além da vantagem econômica, a digitalização dos processos também impacta diretamente a questão ambiental. Com as tramitações ocorrendo em ambiente virtual e a consequente redução do consumo de papel, mais de 2,7 milhões de folhas foram economizadas, representando cerca de 272 árvores poupadas.

De acordo com Élcio Sá Neto, Coordenador Executivo de Tecnologia, Inovação e Cidades Inteligentes da Prefeitura de Cachoeiro, entre março de 2021 e setembro de 2023, cerca de 200 mil processos foram abertos nos sistemas da gestão municipal, que conta, hoje, com mais de 8,7 mil usuários cadastrados.

“Esses avanços não apenas refletem nossa determinação em acompanhar as tendências tecnológicas, mas também denotam nosso compromisso com a excelência na prestação de serviços públicos”, destaca o coordenador.

“Uma gestão pública mais moderna significa um compromisso com a eficiência, a transparência e a acessibilidade para todos os nossos cidadãos. Estamos empenhados em utilizar a tecnologia como aliada para simplificar processos, economizar recursos e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade dos serviços que oferecemos à nossa comunidade”, ressalta o prefeito Victor Coelho.