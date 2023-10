Começa hoje! I Love Music Festival é a atração em Castelo com 11 shows

O fim de semana promete ser de muito agito e diversão em Castelo. Nesta sexta (27) e sábado (28), no Castelão, será realizado o I Love Music Festival. E o aquecimento para o festival mais amado do Espírito Santo será na Micareca, o Carnaval fora de época de Castelo.

No palco, grandes astros da música nacional: Matheus e Kauan, Wesley Safadão, Felipe Amorim, Mari Fernandez, Kevin O’Chris, Léo Chaves, Guilherme e Benuto, Parangolé, Beat Samba, Marcio Pedrazzi e Eduardo Camiletti.

Os ingressos para o evento estão disponíveis para venda no site LeBillet. O público tem a opção de adquirir ingressos individuais para cada dia do evento ou optar pelo passaporte, com acesso a todas as atrações nos dois dias do festival.

Mas as surpresas não param por aí! Durante a tarde, a Prefeitura de Castelo anunciou o retorno do Micareca, um carnaval fora de época que fazia parte da tradição da cidade há 20 anos. Este ano, a Micareca será um verdadeiro rock da tarde, semelhante ao que ocorre em Alegre. O evento contará com um Trio Elétrico, shows regionais, desfiles de blocos e muito mais, prometendo muita animação para todos os presentes.

Serviço

I Love Music Festival

Data: 27 e 28 de outubro

Local: Castelão, em Castelo

Atrações: 27/10 (sexta-feira): Mari Fernandez, Kevin O Chris, Guilherme e Benuto, Leo Chaves e Parangolé | 28/10: Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Beat Samba, Marcio Pedrazzi, Felipe Amorim e Eduardo Camiletti.

Ingressos: R$90 (1° lote, meia entrada, pista); R$150 (1º lote, meia entrada, área vip) | R$160 (2º lote, meia entrada, passaporte pista) | R$230 (2º lote, meia entrada, passaporte área vip)

Vendas: https://lebillet.com.br/group/i-love-music?fbclid=PAAabPtPXi5hAlUL5DQka400CrzGejEjnA1XDWFaOEx4ymioyLZJgpqzeN4_8

Classificação: 18 anos