Conceição do Castelo abre processo seletivo para cuidador

A Prefeitura de Conceição de Castelo divulgou, nesta segunda-feira (30), abertura de processo seletivo para a contratação de cuidador social para a Casa Lar “Cyrene Moraes Demartin”.

As oportunidades são para cadastro de reserva por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). A taxa de inscrição é gratuita.

Os interessados devem realizar a inscrição, de 7 a 10 de novembro, das 8h00 às 12h00, na Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social.

Mais informações podem ser obtidas através do edital Nº 005/2023, disponível no site da Prefeitura de Conceição do Castelo.