Confira os filmes disponíveis nas salas de cinema em Cachoeiro

Mais uma quinta-feira (26) chegou e vamos disponibilizar a agenda com os filmes que estão nas salas de cinemas em Cachoeiro de Itapemirim. Patrulha Canina, Trolls 3 e outros filmes integram a programação até a próxima quarta-feira (1).

Confira a programação completa:

Sala 01

Besouro Azul 2D

Som da Liberdade 2D

O Protetor: Capitulo Final 2D

Sala 02

Five Nights At Freddy’s 2D

Sala 03

Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso 2D

Trolls: juntos Novamente 3D

Five Nights At Freddy’s 2D

Sala 04

Mercenários 2D

Meu Nome é Gal 2D

O Exorcista – O Devoto 2D

Sala 01

Besouro Azul 2D

Oppenheimer 2D

O Protetor: Capítulo Final 2D

Sala 02

Som da Liberdade 2D

Five Nights At Freddy’s 2D

Sala 03

Trolls 3 – Juntos Novamente 3D

Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso 2D

O Exorcista – O Devoto 2D

